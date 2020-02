Zahl der Neuinfektionen mit neuem Coronavirus steigt in Südkorea auf 27

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der Neuninfektionen mit dem neuen Coronavirus auf 27 gestiegen.Die Quarantäne-Zentrale der Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) teilte am Sonntag mit, dass ein 51-jähriger Südkoreaner und seine 37-jährige chinesische Ehefrau mit dem Virus infiziert seien.Bereits zuvor am Sonntag war bekannt gegeben worden, dass der Erreger bei der 73-jährigen Mutter des Mannes entdeckt worden war.Mutter, Sohn und Schwiegertochter leben zusammen und hatten von November bis zum 31. Januar die chinesische Guangdong-Provinz besucht.