Russischer Botschafter rechnet mit baldigem Test neuer strategischer Waffe durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines russischen Diplomaten wird Nordkorea bald eine neue strategische Waffe testen.Der nordkoreanische Führer halte immer sein Wort, sagte der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS am Freitag (Ortszeit). Sollte er versprochen haben, bald eine neue strategische Waffe vorzustellen, bedeute dies, dass dies in Kürze geschehen werde.Wenn nordkoreanische Diplomaten mit russischen Kollegen zusammenträfen, erwähnten sie ausnahmslos die Ankündigung bei einer Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres, dass Nordkorea seine Abschreckung verstärken werde.Der Botschafter betonte in Bezug auf die Rückführung nordkoreanischer Gastarbeiter gemäß einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, dass derzeit kein einziger Nordkoreaner mit einer gültigen Arbeitserlaubnis in Russland verbleibe.