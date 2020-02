Nordkorea und Russland feiern 20 Jahre Freundschaftsvertrag

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anlässlich des 20. Jubiläums der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags mit Russland die Bedeutung der bilateralen Beziehungen unterstrichen.Die bilateralen Beziehungen hätten große Bedeutung für die Gewährleistung von Frieden und Sicherheit in Nordostasien und der Welt sowie die Erzielung von gemeinsamem Wohlstand, schrieb „Rodong Sinmun“, Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei, am Sonntag.Beide Länder hätten miteinander Schritt gehalten, um die Einmischung von außen abzuwehren und sich gegen Zwang und Willkür auf der internationalen Bühne auszusprechen, hieß es.Die gemeinsamen Bemühungen, um die Freundschaftsbeziehungen Nordkoreas und Russlands im Einklang mit der Absicht und dem Wunsch der Menschen beider Länder zu erweitern und entwickeln, würden künftig gute Früchte tragen, hieß es weiter.Die russische Botschaft in Nordkorea schrieb auf ihrer Facebook-Seite, der vor 20 Jahren geschlossene Vertrag habe den Grundstein für die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern in der neuen historischen Periode gelegt. Er sei ein Leitfaden für die Beziehungen in verschiedenen Bereichen gewesen.Nordkorea und Russland hatten ihren Freundschaftsvertrag am 9. Februar 2000 geschlossen.