Südkorea schickt am Dienstag drittes Evakuierungsflugzeug nach Wuhan

Photo : YONHAP News

Südkorea wird am Dienstag ein drittes Evakuierungsflugzeug ins chinesische Wuhan schicken.Die Seouler Regierung kündigte an, dass rund 100 Südkoreaner und ihre chinesischen Familienmitglieder am Mittwoch auf dem Flughafen Gimpo ankommen werden.Südkorea hatte zuvor mit zwei Flugzeugen rund 700 Südkoreaner aus Wuhan ausgeflogen, das als Epizentrum der Corona-Epidemie gilt. Damals hatte China nicht erlaubt, dass chinesische Verwandte von Südkoreanern mitreisen.Außenministerin Kang Kyung-wha teilte mit, dass sich noch 230 südkoreanische Staatsbürger und ihre chinesischen Familienmitglieder in Wuhan aufhielten. Rund 100 von ihnen könnten mit der dritten Chartermaschine zurückkehren.