Nordkoreas Planungskommission zuständig für Eindämmung von Coronavirus

Photo : YONHAP News

In Nordkorea ist die Staatliche Planungskommission für die Eindämmung des neuartigen Coronavirus zuständig.„Rodong Sinmun“, Organ der herrschenden Arbeiterpartei Nordkoreas, schrieb am Sonntag, dass die Staatliche Planungskommission die Eindämmung des neuartigen Coronavirus als öffentliches Projekt tatkräftig durchführe.Die Kommission treibe das Projekt voran, um erkennen zu lassen, dass eine gründliche Eindämmung des neuartigen Coronavirus eine wichtige Angelegenheit sei, die mit der Sicherheit des Staates und dem Leben des Volks zusammenhänge, hieß es.Die Planungskommission ist eine zentrale Verwaltungsinstitution des Kabinetts und zuständig für die Planung, Erstellung, Leitung und Überwachung der Wirtschaftspolitik Nordkoreas.Bisher wurde offiziell kein Infektionsfall des neuen Coronavirus in Nordkorea gemeldet.