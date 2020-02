Nationales Zahl der Einreisenden aus China schrumpft wegen Einreisebeschränkungen um 60 Prozent

Die Zahl der Einreisenden aus China ist um 60 Prozent gesunken, nachdem Südkorea angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Einreisebeschränkungen eingeführt hatte.



Die Zahl der Einreisenden aus China gehe rapide zurück, sagte Park Neung-hoo, Gesundheitsminister und Leiter der Katastrophenzentrale für den Schutz vor dem neuartigen Coronavirus, am Sonntag vor der Presse. Diese sei seit der Einführung der Einreisebeschränkungen von 13.000 auf 5.400 Personen am Tag geschrumpft.



Südkorea verbietet seit dem 4. Februar allen Ausländern die Einreise, die in den letzten 14 Tagen vor der Ankunft in der chinesischen Provinz Hubei, Epizentrum des neuen Coronavirus, waren. Für alle In- und Ausländer, die aus China einreisen, gilt ein spezielles Einreiseverfahren.



499 Personen, die vom 4. bis 8. Februar in China um die Einreise nach Südkorea gebeten hatten, sei die Einreise untersagt worden. Grund sei unter anderem, dass sie einen in Hubei ausgestellten Reisepass besäßen, hieß es weiter.