Abgeordneter Yoo Seung-min schlägt LKP Zusammenlegung mit seiner neuen Partei vor

Photo : YONHAP News

Der konservative Abgeordnete Yoo Seung-min hat der Freiheitspartei Koreas (LKP) eine Zusammenlegung mit seiner jüngst gegründeten Partei vorgeschlagen.Den Vorschlag unterbreitete Yoo auf einer dringlich einberufenden Pressekonferenz am Sonntag im Parlament. Yoo und sieben weitere Abgeordnete hatten im Januar die Bareunmirae-Partei verlassen und die Neue Konservative Partei gegründet.Man könne nur mit einer Zusammenlegung die Gunst der Bürger nicht erlangen. Er wolle bei der Parlamentswahl im April nicht kandidieren, um die Reform des Konservatismus anzustreben, sagte Yoo weiter.Die LKP begrüßte Yoos Vorschlag. Yoo habe für eine große Integration des konservativen Lagers eine schwierige und wertvolle Entscheidung getroffen, sagte LKP-Chef Hwang Kyo-ahn.Es wird erwartet, dass die führende Oppositionspartei möglicherweise am Donnerstag die Zusammenlegung beschließen wird.Das Vorbereitungskomitee zur Zusammenlegung von Parteien des konservativen Lagers und der Mitte forderte in Bezug auf Yoos Vorschlag, man sollte zusammen den Weg zu einer großen Integration beschreiten, um die Moon Jae-in-Regierung zur Rechenschaft zu ziehen.