Oscar-Verleihung: Regisseur Bong Joon-ho gewinnt Preis für bestes Originaldrehbuch

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho und der Drehbuchautor Han Jin-won haben bei den Academy Awards in Los Angeles für den Film "Parasite" den Preis für das beste Originaldrehbuch gewonnen.In der Dankesrede sagte Bong, es sei eine große Ehre. Es sei eine einsame Arbeit, ein Drehbuch zu schreiben. Er habe es nicht als Vertreter des Landes geschrieben, aber es sei der erste Oscar-Preis für Südkorea.In der 92-jährigen Geschichte der Oscar-Verleihung ist es das erste Mal, dass ein asiatischer Autor den Preis für das beste Originaldrehbuch erhielt. Es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass ein nicht auf Englisch produzierter Film mit diesem Preis bedacht wurde. Zuletzt ging diese Ehre im Jahr 2003 an den Film "Talk to her" des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar.Der südkoreanische Film ist bei der diesjährigen Oscar-Verleihung in insgesamt sechs Kategorien nominiert.