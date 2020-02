Photo : YONHAP News

Bei den Academy Awards in Los Angeles hat der Film "Parasite" des Regisseurs Bong Joon-ho den Preis für den besten Film gewonnen.In der 92-jährigen Geschichte der Oscar-Verleihung ist es das erste Mal, dass ein nicht in englischer Sprache produzierter Film den Preis für den besten Film erhielt. Es ist ebenfalls das erste Mal in der 101-jährigen Geschichte des koreanischen Kinos, dass ein koreanischer Film überhaupt einen Preis bei den Academy Awards in den USA bekam.Insgesamt wurde der Film "Parasite" bei der diesjährigen Oscar-Verleihung vierfach ausgezeichnet. Auch die Preise für das beste Originaldrehbuch sowie den besten International Feature Film gingen an "Parasite". Bong erhielt zudem den Regiepreis.Nach der Entgegennahme des Regiepreises sagte Bong in seiner Dankesrede, während er den Film studiert habe, habe er stets einen Spruch beherzigt, wonach etwas Persönliches das Kreativste sei. Den Spruch habe er aus einem Buch von Martin Scorsese. Bong habe mit seinen Filmen gelernt. Für ihn sei allein die Tatsache eine große Ehre gewesen, dass er mit dem großen Filmemacher gemeinsam unter den Kandidaten gestanden habe.Bong ist der zweite Asiat neben Ang Lee aus Taiwan, der den Preis als bester Regisseur gewinnen konnte. Darüber hinaus ist es das erste Mal in der Geschichte der Oscar-Verleihung, dass ein asiatischer Autor den Preis für das beste Originaldrehbuch erhielt.