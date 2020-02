Coronavirus: Informationen zu Auslandsreisen von Patienten werden Krankenhäusern bereitgestellt

Photo : KBS News

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus außerhalb Chinas will die Regierung medizinischen Einrichtungen Informationen zu Auslandsreisen von Patienten nicht nur nach China, sondern auch in weitere Länder zur Verfügung stellen.Die Entscheidung teilte Park Neung-hoo, Gesundheitsminister und Leiter der Katastrophenzentrale für den Schutz vor dem neuartigen Coronavirus, am Sonntag nach deren erweiterten Sitzung mit.Damit soll ermöglicht werden, dass Einreisende aus einem anderen Land als China zügig auf eine eventuelle Ansteckung mit dem Virus getestet werden können.In Südkorea wurden bereits Infektionsfälle bei Menschen gemeldet, die nicht in China waren, aber Thailand, Singapur oder Japan besucht hatten.Gemäß der Entscheidung können medizinische Einrichtungen und Apotheken ab dem morgigen Dienstag feststellen, ob ihr Kunde in der letzten Zeit Singapur, Thailand oder Vietnam besucht hat. Die Liste wird ab Donnerstag auf Japan und Hongkong erweitert. Am 17. Februar wird die Liste auch um die Länder Taiwan, Malaysia und Macau ergänzt.