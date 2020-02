Automobilhersteller Hyundai und Kia nehmen Produktion wieder auf

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und Kia Motors nehmen nach einem vorläufigen Produktionsstopp am Dienstag die Produktion wieder auf.Angesichts des Mangels an Fahrzeugteilen aus China wie Kabelbäumen infolge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatten die koreanischen Automobilhersteller ihre Produktion vorübergehend ausgesetzt. Zulieferwerke in China nahmen nun nach einem wegen der Epidemie verlängerten Neujahrsfest die Produktion wieder auf, was eine Normalisierung der Automobilproduktion in Südkorea ermöglichen wird.Nach Branchenangaben werden Hyundai und Kia, die alle Fabriken in Südkorea vorläufig geschlossen hatten, die Werke ab Dienstag schrittweise wieder in Betrieb nehmen.SsangYong Motor will am Donnerstag sein Werk in Pyeongtaek wieder öffnen. Renault Samsung Motors will nach einer geplanten Fabrikschließung von Dienstag bis Freitag am kommenden Montag die Produktion wieder aufnehmen.