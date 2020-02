Früherer nordkoreanischer Diplomat tritt bei Parlamentswahlen in Südkorea an

Photo : YONHAP News

Ein früherer nordkoreanischer Diplomat wird bei den Parlamentswahlen in Südkorea antreten.Die Personalie gab die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) am Montag auf einer Pressekonferenz am Sitz der Nationalversammlung in Seoul bekannt. Der Leiter des Nominierungsausschusses Kim Hyong-o stellte Thae Yong-ho als neues Parteimitglied vor. Thae war vor seiner Flucht stellvertretender Botschafter in London.Thae habe sich in einem mutigen Schritt für die Kandidatur bei den Parlamentswahlen gemeldet.Thae habe mit seiner Flucht sein Leben riskiert und könne als Flüchtling die Sichtweise der einfachen Nordkoreaner wiedergeben, Ideen für den Frieden vorschlagen und sich zu entsprechenden Themen auf der internationalen Bühne äußern. Die LKP wolle Thae in einem Wahlkreis in Seoul antreten lassen.Der frühere Diplomat ist einer der höchstrangigen nordkoreanischen Flüchtlinge. Seit der Übersiedelung nach Seoul im Jahr 2016 äußerte er sich immer wieder kritisch über das nordkoreanische Regime.