CNN: Trump will vor Präsidentschaftswahl Kim Jong-un nicht treffen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will vor der Präsidentschaftswahl im November den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un offenbar nicht treffen.Das habe Trump in einem Gespräch mit seinen Beratern gesagt, berichtete CNN am Montag. Der Sender berief sich auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen.Trump wolle sich auf den Wahlkampf konzentrieren, sein Interesse an der Nordkorea-Frage habe nachgelassen.Insbesondere habe er sich enttäuscht darüber geäußert, dass im Oktober letzten Jahres die Arbeitsgespräche in Stockholm scheiterten.Eine Quelle, die mit den Anstrengungen in Bezug auf Nordkorea vertraut sei, hielt die Verhandlungen sogar für tot.Offiziell verlautbarte aus Kreisen der US-Regierung, dass Trumps Lust auf einen Deal vor den Wahlen gering sei, da die Risiken neuer Gespräche die möglichen Vorteile überwiegen würden.