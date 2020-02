US-Außenministerium: Treffen mit Südkorea zu innerkoreanischer Kooperation stattgefunden

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Außenministeriums hat es am Montag in Seoul Gespräche über die innerkoreanische Kooperation gegeben.Der stellvertretende Sondergesandte für Nordkorea, Alex Wong, habe die US-Delegation geleitet und den südkoreanischen Generaldirektor für eine Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel, Rhee Dong-yeol, getroffen.Bei den Arbeitsgesprächen sei ausführlich über die Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang und andere Nordkorea-Angelegenheiten gesprochen worden.Rhee habe Seouls Pläne erläutert, Individualreisen nach Nordkorea zu erlauben, grenzüberschreitende Schienen und Straßen wiederherzustellen und die Demilitarisierte Zone in eine Friedenszone zu verwandeln. Er habe um das Verständnis der USA und deren Kooperation gebeten.Insbesondere habe er betont, dass die touristischen Reisen einzelner Südkoreaner unter humanitären Gesichtspunkten erfolgen würden und nicht zu geschäftlichen Zwecken. Auf diese Weise solle seit dem Koreakrieg getrennten Familien ein Wiedersehen ermöglicht werden.Die US-Seite habe laut einer Quelle geantwortet, dass sie volles Verständnis habe.