WHO-Chef warnt vor Infektionen mit Coronavirus ohne China-Reisen

Photo : YONHAP News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bei Menschen gewarnt, die keine Reise nach China gemacht haben.Diese wenigen Fälle könnten der Funke sein, der ein größeres Feuer entfache, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag (Ortszeit) am Hauptsitz der Organisation in Genf vor der Presse.Im Moment sei es jedoch nur ein Funke. Das Ziel der Organisation bleibe die Eindämmung, hieß es.Er forderte, dass jedes Land Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit treffen müsse, um ein größeres Feuer zu verhindern. Das sei eine Botschaft für die gesamte Welt. Es handele sich um einen gemeinsamen Feind, den man nur besiegen könne, wenn man geschlossen handele.Der WHO-Chef hatte zuvor auch auf Twitter auf Infektionsfälle bei Menschen aufmerksam gemacht, die nicht nach China gereist waren. Die Entdeckung solcher Einzelfälle könnte auf eine größere Verbreitung in anderen Ländern hinweisen. Kurz gesagt, man sehe möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs.Er warnte davor, dass sich die Ausbreitung doch noch beschleunigen könnte.