Coronavirus: Drittes Evakuierungsflugzeug startet am Abend nach Wuhan

Photo : YONHAP News

Südkorea schickt am Dienstagabend ein drittes Evakuierungsflugzeug ins chinesische Wuhan, Epizentrum des neuartigen Coronavirus.Laut dem Außenministerium wird die Chartermaschine gegen 20.45 Uhr am Flughafen Incheon in Richtung Wuhan starten. Dort wird sie voraussichtlich spät in der Nacht eintreffen.Rund 150 Südkoreaner und ihre chinesischen Familienmitglieder, die in Wuhan und Umgebung leben, werden ausgeflogen. Südkorea hatte zuvor zweimal Landsleute aus Wuhan ausgeflogen, damals hatte China nicht erlaubt, dass chinesische Angehörige von Südkoreanern mitreisen.Das Flugzeug wird am frühen Mittwochmorgen in Wuhan starten, sobald die Kontrollen abgeschlossen sind. Nach der Ankunft in Südkorea werden die Rückkehrer im Sprachinstitut der Militäruniversität der Gemeinsamen Streitkräfte in Icheon in der Provinz Gyeonggi in Quarantäne untergebracht und dort 14 Tage lang leben.Nach der dritten Evakuierung werden noch rund 100 Südkoreaner in Wuhan verbleiben.