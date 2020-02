Autohersteller Hyundai und Kia nehmen nach Zwangspause wegen Coronavirus Produktion wieder auf

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und seine Tochter Kia Motors haben am Dienstag nach einer Zwangspause die Fertigung in einigen Fabriken in Südkorea wieder aufgenommen.Angesichts des Mangels an Fahrzeugteilen aus China infolge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hatten sie ihre Produktion vorläufig eingestellt.Nach Konzernangaben wurden Hyundais zweite Fabrik in Ulsan und Kias Fabrik in Hwaseong heute wieder in Betrieb genommen.SsangYong Motor wird die am 4. Februar eingeleitete Produktionspause wie geplant bis Mittwoch fortsetzen, um am Donnerstag die Produktion in Pyeongtaek wieder aufzunehmen. Renault Samsung Motors schloss seine Fabrik heute vorläufig und wird ab 17. Februar wieder produzieren.Die südkoreanischen Automobilhersteller hatten nacheinander einen Produktionsstopp beschlossen, weil Lieferungen von Kabelbäumen aus China wegen des verlängerten Neujahrsfests inmitten der Corona-Ausbreitung ausgeblieben waren. Letzte Woche nahmen jedoch einige der Zulieferwerke in China die Produktion wieder auf.