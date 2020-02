Coronavirus: Seoul eröffnet Meldestelle für Ausländer

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat eine Meldestelle für Ausländer in Bezug auf das neuartige Coronavirus eingerichtet.Die Stadtverwaltung teilte am Dienstag mit, dass das Southwest Global Center, ein Zentrum zur Unterstützung ausländischer Einwohner, als Meldedienst für Ausländer wegen einer möglichen Infektion mit dem neuartigen Coronavirus fungieren werde.Dort werden Beratungen in acht Sprachen, darunter Englisch, Chinesisch und Vietnamesisch, angeboten. Auf Anfrage kann man bei einem Krankenhausbesuch von einem Dolmetscher begleitet werden.Das Southwest Global Center ist auch im Messenger Kakao Talk, per E-Mail und über die Webseite erreichbar.Wer sich illegal in Südkorea aufhalte, könne auch behandelt werden, ohne beim Einwanderungsbüro gemeldet zu sein, betonte die Stadtverwaltung. Auch ausländische Infizierte werden gemäß dem Gesetz zu Infektionskrankheiten kostenlos behandelt. Im Falle einer bestätigten Infektion kann man Zuschüsse für den Lebensunterhalt während der Quarantäne erhalten.