In Südkorea ist heute der 28. Infektionsfall des neuartigen Coronavirus gemeldet worden.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention handelt es sich dabei um eine 30-jährige Chinesin. Sie sei eine Bekannte eines Südkoreaners, der am 26. Januar als dritter Coronapatient in Südkorea diagnostiziert worden war.Vier von 28 Infizierten in Südkorea sind mittlerweile aus der stationären Behandlung entlassen worden.