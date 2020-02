Südkorea weitet striktes Einreiseverfahren auf Einreisende aus Hongkong und Macau aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat beschlossen, nach Festlandchina auch Hongkong und Macau zu vom neuartigen Coronvirus verseuchten Regionen zu bestimmen.Die Entscheidung gelte ab 0 Uhr am Mittwoch, teilte die Katastrophenzentrale für den Schutz vor dem neuartigen Coronavirus am Dienstag mit.In Hongkong wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 36 Infektionsfälle einschließlich eines Todesfalls gemeldet. In Macau wurden zehn Infizierte bestätigt.Gemäß dem Beschluss gilt auch für die Einreisenden aus beiden Städten ein spezielles Einreiseverfahren so wie für solche aus China. Demnach wird bei jedem Einreisenden Fieber gemessen, man soll zudem einen Fragebogen zum Gesundheitszustand ausfüllen.Die Gesundheitsbehörden verfolgen nach eigenen Angaben auch die Entwicklungen in Singapur mit großer Aufmerksamkeit, um gegebenenfalls dieselbe Maßnahme treffen zu können.