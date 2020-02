Bong Joon-ho wird nach Oscar-Erfolg zunächst in USA bleiben

Photo : YONHAP News

Alle offiziellen Termine der diesjährigen Academy Awards sind mit der Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) zu Ende gegangen.Regisseur Bong Joon-ho, der Stab und die Schauspieler hatten nach einem Gespräch mit südkoreanischen Reportern eine Abschlussfeier, um den Gewinn von vier Auszeichnungen, darunter den Oscar für den besten Film, zu feiern.Es wird erwartet, dass Bong noch eine Weile in den USA bleiben wird. Wie verlautete, gebe es sehr viele Interviewanfragen.Nach dem großen Oscar-Erfolg wird die Zahl der Kinos in Nordamerika, in denen „Parasite“ aufgeführt wird, ab dem Wochenende auf mehr als 2.000 steigen. In Südkorea wird Ende Februar eine Schwarzweißversion in die Kinos kommen.