Politik Regierungslager diskutiert über Maßnahmen gegen Coronavirus bei chinesischen Studenten

Die südkoreanische Regierung will Universitäten Finanzmittel für die Besorgung von Geräten zur Verfügung stellen, die für Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus bei chinesischen Studenten erforderlich sind.



Das vereinbarten die regierende Minjoo-Partei Koreas, das Bildungsministerium und das Präsidialamt.



Das Bildungsministerium habe mit Hochschulen weiter darüber beraten, wie mit bald einreisenden Studenten aus China vorgegangen werden sollte, sagte der Regierungsabgeordnete Cho Seung-rae am Montag nach einer trilateralen Diskussion.



Universitäten hätten gebeten, dass der Staat Finanzmittel bereitstelle, um wirksame vorsorgliche Maßnahmen gegenüber ausländischen Studenten treffen zu können. Das Bildungsministerium habe demnach das Finanzministerium um Rücklagen hierfür gebeten, hieß es.



Nach Worten von Teilnehmern wurden bei der Sitzung verschiedene Maßnahmen erörtert, wie eine eventuelle Ausbreitung des Coronavirus durch chinesische Studenten verhindert werden könne. Besonders intensiv diskutiert wurden Schritte für Studenten, die in keinem Studentenwohnheim, sondern außerhalb des Campus leben.



Wie verlautete, habe das Bildungsministerium berichtet, dass schätzungsweise 5.000 von insgesamt 70.000 chinesischen Studenten bereits für das neue Semester nach Südkorea eingereist sind.