Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag um ein Prozent zugelegt.Der Leitindex Kospi ging bei einem Stand von 2.223,12 Zählern aus dem Handel.Trotz der Ausbreitung des Coronavirus habe die Börse in New York weiter zugelegt. Grund seien die Nachrichten, dass China seine Importzölle unter dem Phase-1-Abkommen mit den USA senken werden, sagte Kim Hoon-gil von Hana Financial Investment.