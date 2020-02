Südkoreas drittes Evakuierungsflugzeug mit 140 Personen aus Wuhan zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Evakuierungsflugzeug mit etwa 140 Südkoreanern und chinesischen Angehörigen aus Wuhan ist am Mittwochmorgen in Seoul eingetroffen.Rund 60 Passagiere sind laut Informationen chinesische Staatsbürger.Die Chartermaschine landete um 6.23 Uhr am Flughafen Gimpo. Sie war um 4.14 Uhr am Flughafen Wuhan-Tianhe gestartet.Ursprünglich hatten sich rund 170 Menschen für den Flug beworben, darunter 100 südkoreanische Staatsbürger in Wuhan und Umgebung sowie 70 chinesische Familienmitglieder. Warum einige der Bewerber nicht in das Flugzeug einsteigen konnten, ist nicht bekannt.Bei Kontrollen nach der Ankunft wiesen fünf Passagiere verdächtige Symptome des neuartigen Coronavirus auf und wurden ins National Medical Center in Seoul gebracht. Die übrigen Rückkehrer werden im Sprachinstitut der Militäruniversität der Gemeinsamen Streitkräfte in Icheon in der Provinz Gyeonggi 14 Tage lang in Quarantäne bleiben.Die Regierung hatte zuvor zwei Evakuierungsflugzeuge nach Wuhan, Epizentrum des neuartigen Coronavirus, geschickt. Mit insgesamt drei Evakuierungsflügen wurden etwa 780 Südkoreaner aus Wuhan ausgeflogen.