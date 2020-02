WHO erhielt bislang keinen Bericht aus Nordkorea zu Coronavirus

Photo : YONHAP News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bislang keinen Bericht aus Nordkorea zum neuen Coronavirus erhalten.Wie der US-amerikanische Auslandssender Voice of America am Mittwoch unter Berufung auf das WHO-Büro in Pjöngjang berichtete, habe es keine offizielle Mitteilung vom nordkoreanischen Gesundheitsministerium über Ansteckungsfälle mit dem neuartigen Coronavirus erhalten.Die WHO arbeite mit allen Mitgliedsstaaten, darunter auch Nordkorea, zusammen, um auf das neue Virus zu reagieren. Die WHO stelle Laborreagenzien und Schutzkleidung für medizinisches Personal zur Verfügung, darunter Schutzbrillen, Handschuhe, Masken und Kittel.Auch würden Mitgliedsstaaten mit Material für die Klinikverwaltung, Diagnose und den Umgang mit Infektionsfällen versorgt.Es war das erste Mal, dass die WHO Nordkoreas Status in Bezug auf Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus erwähnte.