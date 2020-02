Internationales Trump will stellvertretenden Nordkorea-Gesandten zu Vertreter bei den UN ernennen

US-Präsident Donald Trump will den stellvertretenden Nordkorea-Gesandten Alex Wong zu einem Vertreter bei den Vereinten Nationen ernennen.



Wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte, solle der stellvertretender Sondergesandte für Nordkorea bei den Vereinten Nationen stellvertretender Botschafter für besondere politische Angelegenheiten werden.



Wong stünde damit im Rang eines Botschafters, daher muss der Senat seine Ernennung billigen.



Der Diplomat besucht zurzeit Südkorea, um mit hiesigen Beamten über Nordkorea-Fragen zu sprechen. Wong hatte im Außenministerium effektiv die Federführung in Nordkorea-Angelegenheiten übernommen, seit der Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, im Dezember zum stellvertretenden Minister befördert worden war.



Die geplante Nominierung Wongs schürt Spekulationen, dass für die Trump-Regierung vor der Präsidentschaftswahl die Nordkorea-Frage nur geringe Priorität habe.