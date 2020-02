Erwerbstätigenzahl steigt im Januar um 568.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Januar so stark gestiegen wie seit fünf Jahren und fünf Monaten nicht mehr.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Januar 26,8 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 568.000 mehr als ein Jahr zuvor.Das entspricht dem kräftigsten Zuwachs seit August 2014, als ein Anstieg um 670.000 Menschen verbucht wurde. Zudem wurde den zweiten Monat in Folge die 500.000er-Marke übertroffen.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren erreichte 66,7 Prozent, den bisher höchsten Januar-Stand.Die Arbeitslosenzahl schrumpfte um 71.000 im Vorjahresvergleich auf eine Million und 153.000. Die Arbeitslosenquote sank um 0,4 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent.