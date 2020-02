„Parasite“ wird nach Oscar-Erfolg in doppelt so vielen US-Kinos aufgeführt

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho verzeichnet nach seinem historischen Oscar-Erfolg auch weltweit Kinorekorde.Nachdem der koreanische Film bei der Verleihung der Academy Awards am Sonntag (Ortszeit) vier Auszeichnungen gewonnen hatte, kamen viel mehr Zuschauer in Kinos in den USA, um die schwarze Komödie zu sehen.Die US-Zeitung „Washington Post“ schrieb, wenn man „Parasite“ noch nicht gesehen habe, müsse man losziehen, um ihn zu sehen.Dank des Oscar-Erfolgs wird die Zahl der Kinos in Nordamerika, in denen der Film aufgeführt wird, von etwa 1.000 am kommenden Wochenende auf mehr als 2.000 steigen.Das bisherige Einspielergebnis in Nordamerika beträgt rund 42 Milliarden Won oder 35 Millionen Dollar. Es wird erwartet, dass bald 60 Milliarden Won oder 50 Millionen Dollar erreicht werden.In Großbritannien wollen 1.500 Kinos „Parasite“ zeigen. Das ist eine Rekordzahl für einen asiatischen Film. In Japan durchbrach die Zuschauerzahl inzwischen die Eine-Million-Marke.Der Film spielte weltweit bisher 200 Milliarden Won oder knapp 170 Millionen Dollar ein. Da der Kinostart in etwa 130 Ländern noch bevorsteht, werden weitere Rekordergebnisse erwartet.