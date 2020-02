Finanzminister warnt vor Unwägbarkeiten für Arbeitsmarkt wegen Coronavirus

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat vor Unwägbarkeiten für den Arbeitsmarkt wegen des neuen Coronavirus Covid-19 gewarnt.Der Arbeitsmarkt scheine sich auf einem guten Erholungskurs zu befinden, doch könne der Ausbruch des neuen Coronavirus für steigende Unsicherheit sorgen. Das sagte der Minister heute in einer Sitzung mit den für Wirtschaftsfragen zuständigen Kabinettskollegen. Hong hatte die aktuellen Arbeitsmarktdaten erläutert.Im Januar sei beim Zuwachs von Arbeitsplätzen im Monatsvergleich der höchste Wert seit 65 Monaten registriert worden.Grund für den Zuwachs der Zahl der Arbeitsplätze sei ein erhöhtes Arbeitsplatzangebot in der herstellenden Industrie. Dort sei erstmals seit 22 Monaten wieder ein Plus verbucht worden.Auch eine Erholung bei den vom privaten Sektor angebotenen Arbeitsplätzen und der zügige Einsatz von staatlichem Budget hätten zu dem guten Ergebnis beigetragen.Das Coronavirus würde die Beschäftigung im Dienstleistungssektor beeinflussen und die Regierung wolle umfassende Anstrengungen unternehmen, um den Schaden gering zu halten und die Kapazitäten für eine Schaffung von Jobs in der Privatwirtschaft zu verbessern.