Samsung stellt neue Flaggschiff-Smartphones und vertikal faltbares Smartphone vor

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat ein neues faltbares Smartphone vorgestellt.Bei einer Präsentation in San Francisco zeigte der Technologieriese am Dienstag erstmals sein Galaxy Z Flip.Dieses verfügt über ein 6,7 Zoll großes vertikal faltbares Display und passt im zusammengeklappten Zustand in eine Hosentasche.Auch enthüllte der Hersteller seine neue Flaggschiff-Reihe mit Galaxy S20, Galaxy S20 Plus und Galaxy S20 Ultra, die alle 5G-kompatibel sind.Die drei Geräte verfügten über größere Displays, eine verbesserte Kamera und eine bessere Batterieleistung als die Vorgänger-Serie Galaxy S10.