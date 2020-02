Südkorea legt koreanische Bezeichnung für neuartiges Coronavirus fest

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will das neuartige Coronavirus von nun an auf Koreanisch als „코로나-19“ (Corona-19) bezeichnen.Das teilte Kim Kang-lip, Vizegesundheitsminister und Vizeleiter der Katastrophenzentrale für den Schutz vor dem neuartigen Coronavirus, am Mittwoch mit.Die Entscheidung erfolgte, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen hatte, das neuartige Coronavirus offiziell „COVID-19“ zu nennen.Dabei sei ein Vorschlag der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention akzeptiert worden. Wenn es in der englischen Sprache gesprochen werde, werde die von der WHO festgelegte Bezeichnung verwendet, hieß es.Die WHO hatte am Dienstag beschlossen, dass das neuartige Coronavirus aus China offiziell COVID-19 heißt. CO steht für „Corona“, VI für „Virus“ und D für „Disease“ (Krankheit). 19 bezieht sich auf das Jahr 2019, als erstmals der Ausbruch des neuartigen Coronavirus gemeldet wurde.