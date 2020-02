COVID-19: Kein weiterer Infektionsfall in Südkorea gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist am heutigen Mittwoch keine weitere Infektion mit „COVID-19“ bestätigt worden.Die Zahl der in Südkorea bestätigten Infektionsfälle liegt demnach unverändert bei 28.Heute wurden drei Corona-Infizierte, die Patienten Nummer 3, 8 und 17, aus der Quarantäne entlassen. Sobald sie aus dem Krankenhaus entlassen sind, steigt die Zahl der Corona-Patienten, die nach einer bestätigten Genesung das Krankenhaus verlassen konnten, auf sieben.Nach Angaben der zuständigen Katastrophenschutzzentrale wurden bisher 5.046 Personen auf eine mögliche Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus getestet. 4.054 von ihnen wurden nach einem negativen Testergebnis aus der Isolation entlassen. Zu den restlichen 992 Personen liegen noch keine Testergebnisse vor.Die Zahl der Personen, zu denen noch Tests durchgeführt werden, stieg verglichen mit gestern um 230.Heute wurde ein spezielles Einreiseverfahren, das bisher lediglich für alle Einreisenden aus China galt, auf Einreisende aus Hongkong und Macau erweitert.