Wirtschaft Börse in Seoul legt zweiten Tag in Folge zu

Südkoreas Börse hat am Mittwoch erneut zulegen können.



Der Kospi gewann 0,69 Prozent auf 2.238,38 Zähler. Laut Analysten seien die Anleger wieder risikofreudiger, seit die Bedenken über das neuartige Coronavirus abnehmen würden.



Am Dienstag hatte der Kospi um ein Prozent zulegen können, nachdem er zuvor zwei Handelstage in Folge verloren hatte.