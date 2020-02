Früchte aus Korea werden in Südostasien immer beliebter

Photo : YONHAP News

In der südostasiatischen Region werden Weintrauben und Erdbeeren aus Südkorea immer beliebter.Laut dem Landwirtschaftsministerium wuchsen die Exporte von Weintrauben im vergangenen Jahr um 64,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 23 Millionen Dollar.Als Grund wurde genannt, dass in Vietnam koreanische Weintrauben als Geschenk gefragt seien. In Hongkong ersetzten sie japanische Produkte, in China sei die Nachfrage nach Premium-Weintrauben gestiegen.Das Exportvolumen von Erdbeeren legte letztes Jahr um 14,7 Prozent auf 54 Millionen Dollar zu. Grund sind die ständige Nachfrage in Hongkong und Singapur sowie gute Geschäftsergebnisse in Südostasien.Am vietnamesischen Erdbeermarkt hat Südkorea einen Anteil von 99,4 Prozent.