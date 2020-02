Zahl chinesischer Besucher nach Corona-Ausbruch um 62 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der chinesischen Besucher ist nach dem Corona-Ausbruch um 62 Prozent gesunken.Nach Daten des Justizministeriums seien am Dienstag 3.300 Chinesen eingereist.Das seien 39 Prozent weniger als am 3. April 2017, als wegen der angespannten Beziehungen wegen der Raketenabwehr THAAD chinesische Touristen ausblieben.In den ersten elf Tagen des Februars seien 65.000 Chinesen nach Südkorea gekommen, 62 Prozent weniger als im selben Vorjahreszeitraum.Auch die Zahl der Südkoreaner, die nach China reisten, ging erheblich zurück. In den ersten elf April-Tagen waren es 27.000, 81 Prozent weniger als vor einem Jahr.