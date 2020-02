Oscar-Erfolg von „Parasite“ lässt Umsätze mit Instant-Nudeln steigen

Photo : YONHAP News

Nach dem Oscar-Triumph von „Parasite“ erleben die in dem Film vorgestellten Instant-Nudeln ein Umsatzwachstum.In dem Film kocht die Hausfrau einer armen Familie auf Wunsch der Hausfrau einer reichen Familie sogenanntes „Chapaguri“, eine Mischung aus den Instant-Nudeln „Chapagetti“ und „Neoguri“. In der englischen Version wurde das Gericht für ein besseres Verständnis als „Ramdon“ (Ramyeon und Udon) übersetzt.Laut der Convenience Shop-Kette GS25 kletterte der Umsatz beider Ramyeon-Produkte am Montag und Dienstag, unmittelbar nach der Oscar-Preisverleihung, um 61,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verglichen mit dem Vormonat wurde ein Zuwachs von 22,5 Prozent verbucht, verglichen mit der Vorwoche 16,7 Prozent.Das Bierprodukt FiLite, das die arme Kim-Familie in dem Film trinkt, war ebenfalls stark nachgefragt. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahr um 21,4 Prozent.