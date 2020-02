Filmmusik zu „Parasite” erfreut sich großer Popularität

Photo : YONHAP News

Nach dem Oscar-Triumph von „Parasite“ wird auch die Musik zum Film viel gehört.Laut Genie Music, einem südkoreanischen Anbieter von Musikcontents, haben sich die Streaming-Zahlen des Original Sound Track-Albums zu „Parasite“ nach dessen Gewinn von vier Oscars mehr als verzehnfacht.Am Montag wurde eine Zunahme um das Elffache verglichen mit Sonntag verzeichnet, am Dienstag um das 14-Fache. Am Mittwoch stieg die Anzahl um das 16-Fache.Das Phänomen ist auch im Ausland zu beobachten. Spotify, der weltgrößte Musikstreaming-Anbieter, schrieb am Montag in sozialen Netzwerken, dass das Streaming des OST zu „Parasite“ nach dessen Oscar-Erfolg um 1.400 Prozent gestiegen sei.