Präsident Moon lädt „Parasite“-Regisseur Bong ins Chong Wa Dae ein

Präsidnet Moon Jae-in hat Bong Joon-ho, Regisseur des Films „Parasite“, zu einem Treffen an seinem Amtssitz Cheong Wa Dae eingeladen.Bei dem Treffen am Donnerstag will Moon Bong dazu gratulieren, bei der 92. Oscar-Verleihung vier Auszeichnungen einschließlich des Oscars für den besten Film gewonnen zu haben.Wie verlautete, koordiniere das Präsidialamt einen detaillierten Termin mit Bong.Am Mittwoch wird Bong auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem Schauspieler Song Kang-ho, der Produzentin Kwak Sin-ae und dem Drehbuchautor Han Jin-won auftreten.