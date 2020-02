BTS werden neues Lied in einer US-Talkshow uraufführen

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS wird ihr neues Lied in einer populären US-Talkshow uraufführen.Laut ihrer Agentur werden BTS die Premiere des Titelsongs ihres neuen Albums „Map of the Soul: 7“ in der Sendung „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ am 24. Februar (Ortszeit) feiern. Das Album wird am 21. Februar veröffentlicht.Bei der Aufnahme ihres Auftritts lobte Fallon die Performance von BTS und sagte, dass sie das Grand Central Terminal, einen Bahnhof in New York, erobert hätten.Neben der Aufführung wird in der Sendung auch gezeigt, wie die BTS-Mitglieder gemeinsam mit Fallon mit der U-Bahn symbolische Stätten in New York besuchen und Fragen von Fans beantworten.