29. Covid-19-Infektionsfall in Südkorea bestätigt

In Südkorea ist am Sonntag der 29. Covid-19-Infektionsfall bestätigt worden.Die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) teilten mit, dass ein 82-Jähriger positiv auf das neue Coronavirus getestet worden sei.Der Mann habe den Test im Anam-Krankenhaus der Korea Universität in Seoul vornehmen lassen. Er werde nun im Krankenhaus der Seoul Nationaluniversität in einem Isolierzimmer behandelt.Der 28. Infektionsfall in Südkorea war am Dienstag bestätigt worden.Bislang wurden 7.890 Menschen in Südkorea auf das Virus getestet, in 7.313 Fällen war das Ergebnis negativ. Das Ergebnis zu 577 Personen steht zurzeit noch aus.