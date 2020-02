„Parasite“-Regisseur Bong Joon-ho nach Oscar-Triumph heimgekehrt

Photo : YONHAP News

Bong Joon-ho, Regisseur des Oscar-Siegers „Parasite“, ist am Sonntag nach Südkorea zurückgekehrt.Nach seiner Ankunft am Flughafen Incheon wurde er von den versammelten Fans und Reportern mit Jubel empfangen.Bong bedankte sich dafür und sagte, er freue sich darüber, die Reise in die USA nun hinter sich gebracht zu haben.Bong wird am Mittwoch gemeinsam mit den Schauspielern und dem Stab von „Parasite“ eine offizielle Pressekonferenz geben. Am Donnerstag ist ein Treffen mit Präsident Moon Jae-in an dessen Amtssitz geplant.„Parasite“ gewann bei den diesjährigen Academy Awards die Preise für den besten Film, die beste Regie, das beste Originaldrehbuch und den besten internationalen Film.