Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat im fünften Spiel in Folge getroffen.Gegen Aston Villa erzielte Son am Sonntag in Birmingham zwei Treffer. Dank seines zweiten Treffers in der Nachspielzeit konnte sein Klub einen 3:2-Sieg feiern.Damit war Son seit dem 23. Januar in fünf Spielen in Folge erfolgreich, dies gelang ihm bislang noch nie.