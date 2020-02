Nordkoreas Machthaber besucht Mausoleum seines Vaters zu dessen Geburtstag

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum Geburtstag seines Vaters Kim Jong-il dessen Mausoleum besucht.Laut Nordkoreas Staatsmedien suchte Kim anlässlich des Geburtstags seines verstorbenen Vaters am Sonntag den Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang auf. Dort sind die Leichname von Kim Jong-il sowie Staatsgründer Kim Il-sung aufgebahrt.Es war sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit dem Besuch einer Aufführung anlässlich des Mond-Neujahrsfests am 25. Januar. Zudem trat er erstmals in der Öffentlichkeit auf, nachdem Nordkorea am 28. Januar ein nationales Notfallsystem für die Eindämmung des neuartigen Coronavirus beschlossen hatte.Kim wurde von etwa zehn Kadern des Politbüros des Zentralkomitees der Arbeiterpartei begleitet, darunter Choe Ryong-hae und Pak Pong-ju.