Koreanische Friedenstruppe in Libanon schließt 100.000 Einsätze ab

Photo : YONHAP News

Die in Libanon eingesetzte südkoreanische Truppeneinheit Dongmyeong hat bisher 100.000 Mal Einsatzaktivitäten für die Friedenssicherung abgeschlossen.Die Dongmyeong-Einheit habe am Freitag eine Zeremonie hierfür abgehalten und den Willen für weitere Einsätze bekräftigt, teilte der Vereinigte Generalstab der Streitkräfte am Sonntag mit.Am 7. Februar habe die Einheit gefeiert, 150.000 Aktivitäten für medizinische Unterstützung absolviert zu haben, hieß es weiter.Die Einheit Dongmyeong begann gemäß einer Resolution des UN-Sicherheitsrats im Juli 2007 ihre Mission zur Überwachung des Waffenstillstands zwischen Libanon und Israel. Es handelt sich damit um den bisher längsten Auslandseinsatz einer südkoreanischen Truppeneinheit.Derzeit ist das 23. Kontingent bestehend aus etwa 280 Soldaten im Einsatz.