Zahl der Ausländer in Südkorea übertrifft erstmals 2,5 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Ausländer in Südkorea hat erstmals 2,5 Millionen übertroffen.Wie das Justizministerium mitteilte, hielten sich mit Stand von Ende Dezember 2019 2,52 Millionen Ausländer im Land auf, 6,6 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat.Im August 2007 war die Eine-Million-Marke übertroffen worden, die Marke von zwei Millionen im Juni 2016.Die südkoreanische Gesellschaft ist damit der Einstufung als multikulturelle Gesellschaft einen Schritt näher gekommen. Von einer solchen Gesellschaft wird gewöhnlich gesprochen, wenn der Ausländeranteil fünf Prozent übertrifft. In Südkorea liegt der Anteil aktuell bei 4,9 Prozent.An den Ausländern in Südkorea haben Chinesen einen Anteil von 43,6 Prozent. Dahinter folgen Vietnamesen mit neun Prozent, Thailänder mit acht Prozent und Amerikaner mit sechs Prozent.