US-Verteidgungsminister prangert Nordkorea als Schurkenstaat an

Photo : YONHAP News

Der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Mark Esper, hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz Nordkorea als Schukenstaat angeprangert.Esper bezeichnete in seiner Rede vor der Plenarsitzung am Samstag (Ortszeit) Nordkorea und Iran als Schurkenstaaten, die neben China und Russland für die USA bedrohlich seien.Seine Kritik richtete sich jedoch unter anderem gegen China. China nutze für seinen Vorteil alle möglichen Mittel und Methoden. Das Land stehle dem Westen dessen Know-how und schüchtere kleine Staaten ein, kritisierte er.Die Kommunistische Partei Chinas gehe noch schneller in die falsche Richtung, mit mehr interner Unterdrückung der Freiheit und räuberischeren wirtschaftlichen Praktiken im Ausland, sagte Esper.Zugleich betonte der Pentagon-Chef, die USA wollten keine Konflikte mit China. Die US-Regierung habe China im Kampf gegen das neuartige Coronavirus mit medizinischen Gütern versorgt.