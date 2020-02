Vereinigte Arabische Emirate erteilen Betriebserlaubnis für von Südkorea gebauten Atomreaktor

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine Betriebserlaubnis für einen von Südkorea gebauten Atomreaktor erteilt.Die Entscheidung teilte Hamad al-Kaabi, Vertreter des Landes bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), am Montag auf einer Pressekonferenz in Abu Dhabi mit. Block eins des Barakah-Atomkraftwerks werde bald ans Netz gehen.Es handele sich um einen historischen Moment, da es der erste Nuklearreaktor in der arabischen Welt sein werde.Im Rahmen des Barakah-Projekts baut der koreanische Stromversorger Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 270 Kilometer von der Hauptstadt Abu Dhabi entfernt vier Meiler. Diese sollen eine Leistung von 1.400 Megawatt haben.KEPCO hatte die Ausschreibung im Dezember 2009 gewonnen, die Bauarbeiten begannen im Juli 2012.