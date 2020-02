Präsident Moon fordert Engagement für Überwindung wirtschaftlicher Notlage wegen Corona-Ausbreitung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Regierung aufgefordert, alle verfügbaren Maßnahmen für die Bewältigung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten infolge der Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 zu treffen.Moon wies bei der Kabinettssitzung auf die Besorgnis hin, dass Südkorea von der aktuellen Corona-Krise viel stärker und länger als beim Ausbruch von SARS oder MERS in der Vergangenheit betroffen sein werde. Die Regierung müsse aufgrund der Einschätzung, dass sich das Land in einer wirtschaftlichen Notsituation befinde, unter Aufbietung aller möglichen Kräfte besondere Maßnahmen treffen.Von einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in China werde Südkorea am härtesten betroffen sein, warnte der Staatschef. Er forderte, für die Bewältigung der wirtschaftlichen Notsituation keine Einschränkungen zu dulden und einfallsreich zu sein. Es sollten allen denkbaren Maßnahmen vorgestellt und alle möglichen Mittel mobilisiert werden.Zugleich rief Moon die Bürger auf, Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung zu haben und zu ihren normalen wirtschaftlichen Aktivitäten und ihrem Alltag zurückzukehren. Übermäßige Angst und Furcht würden die Wirtschaft weiter belasten, warnte er.Der Präsident fügte hinzu, dass neben der noch ernsthaften Corona-Lage in China die sich verschlechternde Lage in Japan zu einem weiteren Einflussfaktor werde. Für den Schutz vor einer grenzüberschreitenden Infektionskrankheit sei es wichtig, dass sich die Lage in den Nachbarländern so bald wie möglich stabilisiere. Südkorea sollte neben den Bemühungen um schärfere Quarantänekontrollen bei der Einreise auch mit seinen Nachbarländern Kräfte gegen die grenzüberschreitende Katastrophe bündeln, betonte Moon.