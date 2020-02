Behörde warnt vor weiterer Ausbreitung von Covid-19

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention hat vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 in Südkorea gewarnt.Behördenchefin Chung Eun-kyung vertrat vor der Presse die Einschätzung, dass man in eine neue Phase eintrete. Sie wies darauf hin, dass man bei den gestern und heute gemeldeten drei Infektionsfällen noch keinen Zusammenhang mit bestätigten Patienten oder Auslandsreisen entdecken konnte. Es bestehe die Möglichkeit, dass noch mehr Verdachtsfälle gemeldet werden könnten, falls die Kriterien für die Erforderlichkeit des Virustests verschärft würden.Chung geht davon aus, dass nun parallel zur Quarantäne bei Einreisenden und der Selbst-Isolation von Kontaktpersonen auch Maßnahmen für Ansteckungsfälle auf unbekannten Routen getroffen werden sollten.In Südkorea ist heute der 31. Fall der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Nach Angaben der Katastrophenschutzzentrale war die 61-jährige Südkoreanerin nicht ins Ausland gereist. Sie wurde in einem öffentlichen Gesundheitszentrum in Daegu positiv auf das Virus getestet.Die Gesundheitsbehörden ermitteln eine mögliche Infektionsroute und Kontaktpersonen der neuen Patientin. Auch muss die Infektionsroute bei den Infektionsfällen 29 und 30 noch festgestellt werden. Das Ehepaar war ebenfalls nicht ins Ausland gereist und hatte keinen Kontakt zu anderen Infizierten.Zurzeit werden 21 Patienten noch isoliert behandelt. Sie befinden sich laut Informationen in einem stabilen Zustand. Über den Zustand der 31. Patientin liegen noch keine Informationen vor.Neben den Infizierten wurden bisher 9.234 Personen in Südkorea auf das Coronavirus getestet. Bei 8.277 Personen war der Test negativ ausgefallen, während zu 957 Personen das Testergebnis noch nicht vorliegt.