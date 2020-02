Börse in Seoul verliert fast 1,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat heute fast 1,5 Prozent verloren.Grund waren Meldungen, nach denen die USA schärfere Handelsrestriktionen gegen China erwögen.Der Hauptindex Kospi verlor 1,48 Prozent auf 2.208,88 Zähler.US-Medien hatten berichtet, dass die Trump-Regierung die Nutzung von Ausrüstung für Chiphersteller einschränken könne, um den Druck auf Huawei zu ehöhen. Das Unternehmen steht bereits wegen Sicherheitsbedenken auf einer schwarzen Liste der USA.Auch denke Washington darüber nach, Exporte von Flugzeugtriebwerken von General Electric zu verbieten. Dies könne Chinas Bemühungen um die Entwicklung eigener Jets schaden.Dies seien schlechte Nachrichten und sollte in Zeiten, in denen der Markt sich stark auf IT-Aktien stütze, als Risiko aufgefasst werden, sagte Ha In-whan von Meritz Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.Der Handelskrieg zwischen den USA und sei nach dem Phase-1-Abkommen gewissermaßen in Vergessenheit geraten, doch müsse die Angelegenheit stets aufmerksam verfolgt werden, wurde der Experte weiter zitiert.